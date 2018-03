Sønderjysk kro scorer hattrick

For tredje år i træk er Agerskov Kro og Hotel kåret som Årets Hotel. Gæsterne roser især værtskabet og maden på den sønderjyske kro.

Årets Hotel er en brugerpris, hvor gæsternes bedømmelser afgør, hvem der fortjener at vinde. For tredje år i træk er det Agerskov Kro og Hotel, der løber med førstepladsen.

Prisen uddeles af den landsdækkende hotelkæde, Small Danish Hotels, der har hjemsted i Horsens.

Agerskov Kro bliver vinder på baggrund af bedømmelser fra gæster, der i løbet af 2017 har overnattet på et af kædens godt 80 kroer og hoteller.

Gæstebedømmelserne for 2017 giver Agerskov Kro og Hotel den højeste score, og det er særligt værtskabet, maden og engagement i gæsterne, der nu for tredje gang gør kroen til gæstefavorit.

- Det er benhårdt arbejde at drive hotel i Danmark, og der skal en enorm indsats til at have succes på den danske hotelscene. Ikke mindst uden for de store bykerner. Prisen er tænkt som en anerkendelse af det store arbejde, der bliver lagt på de danske hoteller hver eneste dag, siger direktør i Small Danish Hotels, Jørgen Christensen.