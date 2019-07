Sofie, Anton og dronningen.

På søndag skal Anton og Sofie ride forbi dronning Margrethe til Ringriderfest i Gråsten. Allerede nu er hun igang med at groome ham.

Sofie er stået op med hønsene for at mødes med TV SYD. Det er også lettere, når man bor på en gård lidt uden for Kliplev. Hun har været med til ringridning, siden hun var seks, og det er så fem år siden.

- Det fedeste er, når man kommer op forbi hende, og så skal man vinke til hende eller give hende en blomst, fortæller Sofie Beyer, mens hun strigler Anton.

Anton er faktisk hvid

Anton er faktisk en hvid pony og har ikke brug for at blive kalket, som visse andre angiveligt er blevet i tidens løb. Til gengæld trænger den til en grundig vask, for hvidheden optræder lidt pletvis efter mange græs- og mudderbade, noget Anton elsker.

Sofie skal også optræde i sit stiveste puds i sort og hvidt, og der er noget med farver, og det er ikke det I måske tror.

Bare han ikke begynder at skide foran hendes sko. Sofie Beyer, Kliplev

- Jeg frygter lidt, at hun har en gul regnfrakke på eller sådan noget, og han bliver så forskrækket, at han løber væk, det kan han godt finde på. Eller at han begynder at skide lige foran hendes sko eller noget, så er det ikke så sjovt, fortæller Sofie.

Dronningen trækker folk til

Sofie virker nu ikke som en, der lige er til at skræmme, ikke som hendes hest. Hun har også gjort sig nogle tanker om dronningens tilstedeværelse.

- Jeg tror måske ikke, hun er så interesseret i ringridning. Men jeg tror hun er meget interesseret i det, der foregår her i Gråsten. Og hvis hun ikke kom, så tror jeg heller ikke, der var så mange, der ville komme til ringridning, fortæller Sofie.

Et lille fan-billede af Anton.