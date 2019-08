Efter partifællestrid: Steen Holm Iversen melder sig ud af Liberal Alliance

De sidste to måneder har Steen Holm Iversen overvejet sin fremtid i Liberal Alliance. Nu har han meldt sig ud.

- Jeg har i dag meldt mig ud af Liberal Alliance.

Sådan skriver Steen Holm Iversen i et opslag på Facebook. Han har brugt sommeren på at tænke over sin fremtid i partiet, efter han har været i strid med sin nu tidligere partifælle Henrik Dahl.

- Jeg har overvejet, hvad jeg tænkte, at der skulle være konsekvensen af optakten og selve valgkampen til Folketinget. Jeg er blevet enig med mig selv om, at Liberal Alliance er et andet parti, end det jeg meldte mig i i 2014, og som jeg har investeret tid, penge, troværdighed og integritet i. Jeg har svært ved at se mig selv repræsenteret ved de mennesker, som tegner partiet landspolitisk, siger Steen Holm Iversen til TV SYD.

Strid skyld i udmeldelse

Steen Holm Iversen og Henrik Dahl røg i totterne på hinanden efter Folketingsvalget. På valgdagen måtte Steen Holm Iversen se sig slået af Henrik Dahl, der blev genvalgt til Folketinget.

Dagen efter valget kom Henrik Dahl med meget hårde angreb mod blandt andet Anders Samuelsen om dårlig ledelse. Det fik Steen Holm Iversen til at reagere, og han gav udtryk for, at han ville blive løsgænger, hvis sagen ikke fik konsekvenser for Henrik Dahls position i Liberal Alliance.

Efter et møde i Liberal Alliances hovedbestyrelse udsendte Henrik Dahl en undskyldning, men hverken hans kritik eller sprogbrug fik konsekvenser. Henrik Dahl efterlyste så, at Steen Holm Iversen stod ved sit ord og meldte sig ud af partiet. Det har han nu gjort efter grundig overvejelse hele sommeren.

- Striden med Henrik Dahl har haft stor indflydelse på min udmeldelse. Jeg tror stadig, jeg havde været medlem af Liberal Alliance, hvis vi ikke havde haft den strid, siger Steen Holm Iversen til TV SYD.

Fortsætter som løsgænger

Steen Holm Iversen bliver siddende i Varde byråd, og han understreger, at det han står for politisk ikke kommer til at ændre sig, selvom han ikke længere er medlem af Liberal Alliance.

- Jeg kommer til at føre nøjagtig den samme politik, som jeg gik til valg på. Der bliver ikke ændret et komma. Jeg er ikke blevet mindre liberal henover sommeren, jeg må bare konstatere, at Liberal Alliance er et andet parti, end det jeg meldte mig ind i, siger Steen Holm Iversen.