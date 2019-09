Busserne kører igen efter arbejdsnedlæggelse

Passagerer i Aabenraa måtte onsdag morgen se langt efter flere busser, da buschaufførerne hos Sydtrafik havde nedlagt arbejdet.

Opdatering: Omkring klokken 08.30 kører busserne igen, oplyser Sydtrafik. Arbejdsnedlæggelsen varede cirka tre og en halv time, og den betød, at Sydtrafiks busser holdt stille onsdag morgen, og borgerne måtte finde andre løsninger.

En arbejdsnedlæggelse blandt chaufførerne i Aabenraa betyder, at en stor del af busdriften i Aabenraa og omegn står stille her til morgen. Det skriver Sydtrafik på sin hjemmeside onsdag morgen. Det vides endnu ikke, hvor mange ruter der er påvirket af arbejdsnedlæggelsen.

Sydtrafik skriver på sin Facebookside, at der er tale om en arbejdsnedlæggelse i Umove Aabenraa. Sydtrafik er i øjeblikket ved at få et overblik over, hvor mange ruter der er påvirket.

Presseansvarlig ved Sydtrafik Louise Christine Rasmussen fortæller, at der er tale om en ikke varslet arbejdsnedlæggelse, og selskabet ved endnu ikke, hvor længe trafikken vil stå stille.

- Vi kalder ekstra folk ind til at svare ved telefonerne, og så opfordrer vi folk til at finde andre løsninger, siger Louise Christine Rasmussen og beklager situationen.

Ifølge Tim Valbøll, der er øverste driftschef ved Umove, så har chaufførerne blandt andet været utilfredse med den tid, de har haft til at gøre busserne klar om morgenen, inden de kunne komme ud at køre.

Omkring klokken 08.30 onsdag morgen kører busserne igen.

- Vi er super kede af de gener, det har givet borgerne i Aabenraa, der skulle i skole eller på arbejde. Det var ikke en optimal situation, siger Tim Valbøll, der er øverste driftschef ved Umove.