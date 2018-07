Store drømme på sommercamp for skøjteprinsesser og -prinser

18-årige Daniel Tsion og 13-årige Catharina Victoria Pedersen har store ambitioner på skøjterne. De drømmer om EM og VM og OL. Derfor knokler de på isen, selvom sommeren er over os. 14 dages skøjtecamp er lige nu i gang i Esbjerg.

Kunstskøjteløb ikke den største sport i Danmark, men er kendt for, at der skal træning, træning og endnu mere træning til, og det er aldrig helt godt nok, hvis man altså vil være rigtig god.

Lige nu tager jeg det, som det kommer, men at komme til VM og EM kan altså godt være realistisk Daniel Tsion, skøjteløber og gymnasieelev, Esbjerg

18-årige Daniel Tsion deltager i en masterclass på den 14-dages camp Esbjerg Skøjteklub lige nu er vært for. Han er udtaget til Junior Landsholdet og er meget ambitiøs med sit skøjteløb.

- Lige nu tager jeg det, som det kommer, men at komme til VM og EM kan altså godt være realistisk, mener Daniel Tsion.

Skøjteløb på isen er en individuel sport, og der er ingen at skyde skylden på, hvis en piruette ender på rumpen.

- Man er meget i sine egne tanker, og man skal selv præstere, fordi man er alene, fortæller 13-årige Catharina Victoria Pedersen, der også deltager i masterclassen, og deler Daniels store drømme.

13-årige Catharina Victoria Pedersen har store ambitioner på skøjterne. Hun drømmer om en dag, at kunne deltage i OL. Foto: Jørgen Guldberg

- For mig handler det hele tiden om at arbejde mod et niveau, jeg kan nå, og så derfra videre mod nye mål. Jeg vil gerne kunne deltage i OL, fortæller Catharina Victoria Pedersen.

Ambitionerne hos de unge fejler i hvert fald ikke noget.