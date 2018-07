Store sejlskibe skal brande Esbjerg som søfartsby

Støtte til Tall Ship Races er godt givet ud, vurderer Esbjergs borgmester, der venter halv million besøgende.

Op mod en halv million mennesker ventes til Esbjerg, der fra onsdag til lørdag er ramme om Tall Ship Races 2018.

Det er den årlige kapsejlads for nogle af verdens største sejlskibe, som denne gang sætter kurs mod Danmarks femtestørste by.

Flere end 60 skibe fra en række forskellige nationer har meldt deres ankomst til havnen i Esbjerg.

Esbjerg Kommune bidrager økonomisk til arrangementet med støtte for sammenlagt 11 millioner kroner.

Og pengene er givet godt ud, mener borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

- Det er et svært regnestykke at gøre op krone for krone. Men når man laver en gratis folkefest, så koster det penge i kommunale arbejdstimer og gratis shuttlebus til og fra havneområdet, siger borgmesteren.

150-året for anlæggelse af Esbjerg Havn

Arrangementet falder sammen med, at det i år er 150 år siden, at beslutningen om at anlægge havnen i Esbjerg blev taget.

Borgmesteren mener, at arrangementet passer godt til ambitionen om at profilere Esbjerg som søfartsby og centrum for offshore aktiviteter.

- Vi har en strategi om, at vi gerne vil tiltrække store events, dels for at gøre det attraktivt for borgerne, dels for at brande vores by og kommune og på den måde tiltrække studerende og tilflyttere, siger han.

Blandt de store sejlskibe er russiske Sedov med en længde på 123 meter og master, der rækker 58 meter op.

Også det danske skoleskib Georg Stage er blandt de deltagende skibe.

Borgmester vier også giftelystne ombord på skibene

Borgmesteren skal også i aktion som giftefoged under eventen, hvor hele fem par vil blive viet om bord på et af skibene.

Det er organisationen Sail Training International, der står bag Tall Ship Races.

Esbjerg har tidligere været vært for arrangementet, der også har været holdt i Aarhus, Aalborg, Frederikshavn og København.

I 2019 starter sejladsen i Aalborg, og efter anløb af to norske havne slutter den i Aarhus.

