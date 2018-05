Storkeekspert: Jeg er rigtig glad

Søndag er to storkeunger kommet til verden i storkereden i Smedager. Det glæder storkeekspert Mogens Lange Petersen.

Den første storkeunge kom ud af skallen i nat. Nummer to sagde goddag til verden søndag formiddag.

De to nye liv vækker begejstring hos storkeekspert Mogens Lange Petersen.

- Jeg har det rigtig godt med det, der nu er sket i nat. Og specielt det, at vi nu har to unger - det går stærkt, siger Mogens Lange Petersen til TV SYD.

De nyudklækkede unger har fire søskende, der endnu venter på at komme ud skallen - hvis de ellers er befrugtet.

- Nu vil de komme sådan bom, bom, bom i løbet af de næste dage - indtil vi forhåbentligt har seks unger i reden, siger storke-eksperten.

De vil mangle føde

Selvom alle seks unger klækker, er det ikke ensbetydende med, at alle seks kommer til at flyve fra reden. For ofte er der ikke føde nok til alle.

- Jeg håber, at vi får seks æg, der klækker og seks fine unger, men virkeligheden er barsk, og hånden på hjertet så vil jeg tro, at der er nogen, der går til, siger Mogens Peter Lange.

Netop fordi der ofte ikke er føde nok til alle, har foreningen Storkene.dk sat en spand med mad frem til storkereden i Smedager.

-Spanden bliver fyldt med mad tre gange i døgnet, og det er vores håb, at storkene går ned og supplerer den føde, de kan hente i naturen, siger Mogens Lange Petersen og uddyber, at det gode vejr er godt for storkene, men for fødesøgningen er det skidt.

- Snogene og hugormene gemmer sig under planterne og gør det svært for storkene at finde mad, siger han.

