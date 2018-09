Stort rykind på åbne sygehuse

Åbent sygehus trak borgere til Aabenraa og Esbjerg. Regionen har gang i en række store byggeprojekter.

Region Syddanmark havde i dag åbent hus i flere af regionens mange sygehusbyggerier. Det lokkede blandt andet cirka 1000 borgere til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor man kunne se den kommende sengeafdeling med enestuer.

- Det er jo borgernes sygehus, og det er jo borgerne, der har betalt for det. Så vi synes, det er vigtigt, at de kan følge med i, hvordan byggeriet skrider frem. Det er dejligt, at der er kommet så mange, siger Per Busk, som er administrerende sygehusdirektør.

Pårørende kan overnatte

Han glæder sig til, at byggeriet kan tages i brug næste år.

- Vi får enestuer i den nye sengebygning. Det er en kæmpe fordel for patienterne, at de ikke skal ligge sammen med andre patienter og høre på, hvad de fejler. Desuden kan man have pårørende med, som endda kan overnatte på stuen, siger Per Busk.

Til det åbne hus kunne borgerne også tage en blodprøve i sygehusets nye blodprøveambulatorium.

Bygger for livet

De fire syddanske åbent hus-arrangementer er led i den landsdækkende kampagne ”Vi bygger for livet”.

Udover Sydvestjysk Sygehus bød regionen indenfor på akutsygehuset i Aabenraa, Odense Universitetshospital og det nye sundhedscenter i Haderslev, der er et fælles projekt mellem Region Syddanmark og Haderslev Kommune.