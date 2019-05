Stram Kurs opstiller kandidat i Sydjylland

Partiet Stram Kurs har netop annonceret tre nye folketingskandidater. I alt har partiet nu 10 kandidater.

Partiet Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen har opstillet en kandidat i Esbjerg. Der er tale om Kim Holmgaard Madsen, der stiller op i Sydjyllands Storkreds.

Det bekræfter Rasmus Paludan over for TV SYD. Han fortæller, at partiet forventer at stille op med tre til fire kandidater i hver storkreds.

Kim Holmgaard Nielsen er tidligere byrådsmedlem i Esbjerg for Dansk Folkeparti.

Rasmus Paludan overvejer selv at stille op i Sydjyllands Storkreds, oplyser han til TV SYD.