Vigga indsamlede affald: Strandgæster efterlader brugte bleer og bind

Fem dage med at samle affald ved Blåvand Fyr gav cirka 300 kilo skrald - og stof til eftertanke.

Syv ting Vigga Eskesen Mikkelsen, hendes venner og Viggas mor lærte efter at have brugt fire dages sommerferie på at indsamle affald ved Blåvand fyr og der omkring:

1) Det flyder med affald. Fiskenet, gummihandsker, plastikkasser som formentlig stammer fra fiskerierhvervet.

- Hvorfor kan fiskerne ikke bare beholde det ombord og så komme af med det på en ordentlig måde, når de kommer i land, spørger Vigga.

2) Det flyder med affald i det hele taget. Og det skyller hele tiden mere ind på stranden fra havet. Og det havner ofte helt oppe i klitterne.

3) Badegæster og turister er også slemme. Mellen Hvidbjerg strand og Blåvand fyr efterlades blandt meget andet babybleer, bind og tamponer.

- Det er ulækkert, siger Vigga.

4) Det er Viggas mors opfattelse, at Varde Kommune deler deres strande op i en A-strand (mellem Hvidbjerg strand og Blåvand Fyr) og de andre B-strande syd og nord herfor.

- Der tages hensyn til turisterne, og det er fint. Men hvad med naturen? Kunne kommunen ikke lige klare at rydde op på de andre strande også?, siger Ann Mikkelsen.

5) Varde kommune har droppet affaldsspandene på stranden. Der er ikke nogen. Det forstår Vigga ikke.

- Folk orker ikke at tage det med op til parkeringspladsen. De smider det bare på stranden i stedet for, siger Vigga.

6) Over 18.000 har set Viggas hjemmeside på Facebook. 15 har været med til at hjælpe Vigga med at rydde op.

- For nogen kan der være langt mellem nysgerrigheden og til selv at bidrage, siger Ann Mikkelsen.

7) Det er både hyggeligt men også hårdt arbejde at indsamle affald.

- Jeg har hold i ryggen, siger Vigga på vej hjem fra sidstedagen.

En anonym person har givet Vigga 500 kr for hendes arbejde. Pengene blev omsat til is til børnehjælperne - og en alpaka-bamse, der nu hedder Gris.

