Strid om multireligiøs gravplads

Muslimer ønsker særlig afdeling på kirkegård i Kolding. Ellers vil de hellere begraves i andre byer

Lokale muslimer vil ikke bruge en ny multureligiøs gravplads i Kolding. Gravpladsen er ved at blive anlagt på Nordre Kirkegård. Men koldingensiske muslimer ønsker ikke at blive begravet på samme gravplads, som mennesker med en ikke-muslimsk tro.

- Vi har bedt om, at der kommer en særskilt muslimsk afdeling. Vi er ikke ude på at skabe noget postyr eller en stor konflikt. Men vi håber på forståelse for, hvor meget det her betyder for folk, siger Hamlaoui Bahloul, som er byrådsmedlem for Socialdemokratiet og tolk.

En hæk er nok

Hamlaoui Bahloul har stået for dialogen mellem de lokale muslimer og Kolding Kirkegårde. Han fortæller, at han har hørt fra cirka 50 lokale muslimer, som i stedet vil lade deres kære begrave i andre byer.

Hvis man blot sætter en hæk op, så er problemet løst Hamlaoui Bahloul, nyt byrådsmedlem i Kolding

- Der har været en særskilt muslimsk afdeling i Vejle i mange år, og for nylig fik Haderslev også en. Kolding er en stor by, så vi håber jo, at vi også kan få det her i byen. Hvis man blot sætter en hæk op, så er problemet løst, siger Hamlaoui Bahloul.

Der er også muslimske afdelinger på kirkegårde i Esbjerg, Horsens og Aarhus.

Vil ikke ændre projektet

Han oplyser, at han siden december har argumenteret for at få en særskilt muslimsk gravplads i Kolding. Men ønsket bliver næppe opfyldt, siger Henry Ebsen, som er formand for Kolding Kirkegårde.

Det lyder som om, der er mange holdninger blandt muslimerne Henry Ebsen, formand for Kolding Kirkegårde

- Der var været talt om en multireligiøs gravplads i fem år, så det bør ikke overraske nogen, at den bliver anlagt nu. I begyndelsen hørte vi ingen protester, men det lyder som om, der er mange holdninger blandt muslimerne. Jeg må bare sige, at vi ikke ændrer på projektet nu. Vi får en flot gravplads, og det håber jeg også, muslimerne vil påskønne, siger Henry Ebsen.

En hæk vil være nok

Imam i Arabisk Forening i Aabenraa og Flensborg, Kassem Rachid, forklarer, hvorfor troende muslimer gerne vil begraves i et område udelukkende med muslimer:

- Troende muslimer kan ikke begraves med mennesker, der tilhører en anden tro, det siger profeten Muhammed. Vi tror, man kan blive påvirket af naboen også i døden, siger Kassem Rachid.

Men i følge imamen skal det ikke meget til for at løse problemet i Kolding:

- Der skal ikke så meget til, bare man laver en hæk eller en mur, som man siger at den adskiller fra andre trosretninger, så er alt i orden.