Svend på 90 har ingen planer om pension

​Svend Sørensen er selvstændig byggerådgiver med eget firma og medhjælpenede hustru. Han elsker kontakten med sine kunder og håndværkere. Pension har han ingen planer om, selvom dåbsattesten er fra 1928.

Når man har eget firma og elsker at arbejde, så er der ingen, der kan tvinge en på pension. Svend Sørensen er selvstændig byggerådgiver, og han trives med sine kunder og håndværkere. At arbejde er en livsstil.

Pension har han ingen planer om. Heller ikke selv om han lige er fyldt 90 år.

Svend Sørensen på 90 år arbejder stadig som rådgivende ingeniør i kælderen i hjemmet i Varde. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

- Jeg har fået et fantastisk godt helbred og nyder hver morgen, jeg står op og kan gå i gang. Så længe kroppen virker, vil jeg fortsætte, fortæller Svend Sørensen til TV SYD, da vi besøger ham på fødselsdagen fredag den 27. juli.

Svends kone: - Han er en krævende arbejdsgiver

Svend Sørensen arbejder som rådgivende ingeniør, hvor han har meget med indretning af lejligheder at gøre. Alt arbejde foregår med blyant, linial og trekant. Computeren holder han sig fra. Alt skrivearbejde tager Bodil sig af - Svends kone.

- Det giver sådan et godt teamwork - virkelig godt, mener Svend Sørensen. Og hans kone Bodil er enig - selvom hun synes, han er krævende.

- Svend siger, jeg har tilkaldevagt døgnets 24 timer, og er der noget der skal laves klokken otte om aftenen, så laver vi det, smiler Bodil Sørensen. - - Svend vil absolut ikke på pension, det er en by i Rusland.

Svend dimiterede som ingeniør fra Odense i 1954, og siden har han arbejdet som sådan. Han har drevet sin fars virksomhed videre og havde på et tidspunkt 100 ansatte.

Arbejdsdagen begynder klokken 7

Arbejdsdagen begynder som altid tidligt på kontoret i kælderen i Varde.

- Vi på kontoret eller ude i marken fra vi står op klokken 07. Vi er vandt til, at håndværkerne ringer om morgenen, og jeg nyder kontakten til nye som gamle kunder, og jeg kan simpelthen ikke undvære det.

90 år er ingen alder, mener Svend Sørensen. - Så længe vi kan klare os selv, så vil vi det. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

Bodil Sørensen støtter sin mand, også selvom han ikke betaler for hendes arbejde.

- Det er lønnen i sig selv at få lov at arbejde for Svend. Jeg får kost og logi, siger han. Vi tager det med godt humør, siger Bodil Sørensen.

Svend bryder ind i samtalen:

- Jeg har den holdning: Så længe vi kan klare os selv, vil vi gerne klare os selv.

Svend og Bodil har tre børn og og børnebørn og et enkelt oldebarn.