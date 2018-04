Svineavler er lettet over aflyst konflikt

Med overenskomst for statens ansatte kan der alligevel blive slagtet dyr som normalt. Det glæder en lokal svineavler.

Der bliver alligevel ingen konflikt på det statslige område. Det vækker glæde i landbruget, der ellers ville få problemer med at få slagtet dyr til eksport.

Hvis mine grise ikke blev kontrolleret, ville jeg hver uge have 200 grise, jeg ikke kunne sende til slagteriet Erik Schultz, landmand, Avlscenter Eskegaard ved Haderslev.

Der var blandt andet varslet strejke hos Fødevarestyrelsen i Vejen, som kontrollerer de mange svin, der bliver kørt ud til slagterierne. Uden dyrlægernes kontrol ville der hurtigt opstå problemer.

- Hvis mine grise ikke bliver kontrolleret, kan jeg ikke sende dem videre til slagteriet. Så ville jeg hver uge have 200 grise, jeg ikke kunne komme af med. Og så ville pladsen hurtigt blive trang, for de vokser jo, og der bliver hele tiden født nye grise, siger Erik Schultz, som er medejer af Avlscenter Eskegaard ved Haderslev.

Står meget på spil

Han har det godt med, at konflikten nu er afblæst.

Det giver ro i maven igen. Der står jo ufatteligt meget på spil for os svineavlere Erik Schultz, landmand, Avlscenter Eskegaard ved Haderslev.

- Det giver ro i maven igen. Der står jo ufatteligt meget på spil for os svineavlere. Ikke mindst skal vi jo sørge for dyrevelfærden, og der ville det hurtigt blive umuligt at overholde kravene til hvor meget plads, dyrene skal have, siger Erik Schultz.

Forhandlerne på statens område landede lørdag aften en overenskomstaftale for de cirka 180.000 statsansatte. Dermed kan en konflikt afblæses for de statsansatte, som blandt andet også er gymnasielærere, præster og politibetjente.