Svømmeklub med 880 medlemmer risikerer at lukke

880 medlemmer kan risikere at skulle finde en ny klub at svømme i. Svømmeklubben Koral i Hedensted mangler bestyrelsesmedlemmer, og i klubbens vedtægter står der, at klubben skal tvangsopløses, hvis ikke posterne bliver udfyldt.

- Det kan jeg næsten ikke overskue. Jeg kender ikke nogen, der ikke har gået til svømning herovre, og der er sindsygt mange børn, der har været igennem. Jeg har selv været træner for nogle børnhold i en del år, så jeg håber simpelthen ikke, at vi kommer dertil. Men sort på hvidt - det er det scenarie, der står i vores vedtægter, hvis ingen dukker op, fortæller Anne Mette Heegaard, der er bestyrelsesformand i klubben.

- Det kom ikke som den store overraskelse, men det er selvfølgelig brandærgerligt, og selvfølgelig håber man altid på, at der kommer nogen i sidste øjeblik. Anne Mette Heegaard, bestyrelsesformand, Svømmeklubben Koral

Tre pladser skal besættes

Onsdag holdt klubben generalforsamling, og allerede inden vidste Anne Mette Heegaard godt, at de nok ville komme til at mangle folk til bestyrelsen:

Hun fortæller, at klubben efter onsdagens generalforsamling mangler tre personer til svømmeklubbens bestyrelse. De tre personer prøver klubben nu at finde, før der onsdag den 13. november bliver holdt ekstraordinær generalforsamling, hvor pladserne skal fyldes, hvis ikke klubben skal lukke.

Ellen Myrfeld har svømmet i klubben i over 25 år. Foto: Pernille Leftes

Håber på flere frivillige

- Vi har jo alle sammen så travlt. Vi er så engagerede. Både far og mor skal passe deres, og de skal passe børnene, og så synes de ikke, at de har tid til bestyrelsesmøder. Men det bør de have. Både for deres egen og for børnenes skyld og for andres skyld. Vi er da nødt til at skulle have den til at køre videre, siger Ellen Myrfeld.

Ellen Myrfeld har svømmet i klubben i mere end 25 år, og hun vil nødigt undvære svømning på seniorholdet om fredagen. Klubbens medlemmer tæller alt fra babyer til seniorer, og dermed kommer en eventuel lukning til at berøre mange mennesker.

Formanden har ikke prøvet at stå i denne situation før, men hun fortæller, at flere allerede har vist interesse for at tage en plads i bestyrelsen, så hun håber, at klubben stadigvæk eksisterer efter den ekstraordinære generalforsamling:

- Jeg håber simpelthen i mit inderste, at der sidder nogen derude, som tænker "det er min tur - jeg tager en tjans".