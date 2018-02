Tandlægeformand: Der er fri konkurrence på priser

Formanden for tandklinikejere i Danmark tager nu til genmæle overfor kritikken af for dyre danske tandlægebehandlinger og manglende konkurrence på priser. - Det er direkte usandt.

- Påstanden om at danske tandlæger ikke konkurrerer på priser er simpelthen usand, siger Torben Schønwaldt, der er formand for klinikejere under Tandlægeforeningen i Danmark til TV SYD.

Man kan blot tjekke på sundhed.dk for at se, hvad den slags tandarbejde koster hos den enkelte tandlæge, så kan man se prisforskelle. Så når Mie Amalie Holstein siger, vi modarbejder priskonkurrence, er det simpelthen ikke rigtigt. Torben Schønwaldt, fmd. klinikejere, Tandlægeforeningen

Priser på en lang række basale tandbehandlinger i Danmark er aftalt i en overenskomst mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen. Det betyder, at der er ens priser hos alle tandlæger for en række tandbehandlinger.

- Det er rigtigt, at alle basale tandbehandlinger har ens priser uanset hvilken tandlæge, man opsøger. Det betyder, at det er priser, der ligger fast, siger Torben Schønwaldt.

Til gengæld kan man ifølge Torben Schønwaldt finde prisforskelle på alt andet tandlægearbejde som kroner, broer og implantater hos landets tandlæger. Han mener derfor, at CEPOs Mie Amalie Holsteins udtalelse om, at der ikke eksisterer priskonkurrence blandt tandlæger i Danmark ikke blot er usand, men også udokumenteret:

