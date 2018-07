Tegnefilm skal hjælpe mod forurening

Dyre- og plantelivet i Dalby Møllebæk har flere gange været alvorligt udfordret på grund af forurening. Kommunen tror, at forureningen sker, når folk hælder kemikalier i regnvandskloakker, som de fejlagtigt tror, kommer en tur forbi renseanlægget. Men faktisk løber det forurenede vand direkte ud i bækken.

Regnvandsristen ude ved vejen er skabt til at lede regnvand, der falder på vejen, væk.

Men desværre er der flere gange sket det, at dyre- og plantelivet i Dalby Møllebæk syd for Kolding er blevet alvorligt skadet på grund af giftige udledninger af maling, olie, sæbevand og kemikalierester, som er løbet direkte i bækken via regnvandsristene.

Hjælp fisken

Senest er der fredag fundet en masse døde ørreder i bækken efter den er blevet forurenet med et ukendt stof.

Kolding Kommune har derfor sat sig for at "hjælpe fisken", og vil nu informere beboerne i området om problemet.

De sætter blandt andet mærkater på de godt 1.100 regnvandsriste, som fører ud i Dalby Møllebæk, og folk, der bor eller har virksomhed i området, vil få informationsfoldere om problemet i deres postkasser.

Desuden har Kolding Kommune lavet denne lille tegnefilm med gode råd: