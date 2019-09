Tidligere Tønder Bank-top indgår million-forlig med konkursbo

Et forlig til 40 millioner kroner lukker sagen mellem konkursboet efter Tønder Bank og bankens tidligere ledelse, bestyrelse og revisor. Oprindeligt lød kravet på 180 millioner.

Kammeradvokat Boris Frederiksen, der er kurator for konkursboet, og den tidligere direktion, bestyrelse og BDO, der er bankens revisionsselskab, har indgået forliget. Det skriver JydskeVestkysten.

Kammeradvokat Boris Frederiksen bekræfter over for avisen, at der er indgået forlig i sagen. Med henvisning til at forligsaftalen indeholder en fortrolighedsklausul, afviser han dog at kommentere sagen yderligere.

Dermed er erstatningssagen anlagt af konkursboet mod Tønder Banks tidligere direktion, bestyrelse og revisionsselskab aflyst.

Dermed står alene tilbage efter Tønder Banks krak, at en gruppe af lokale investorer forsøger at få erstatning fra konkursboet for et tab på 25 millioner kroner.

Tønder Bank-sagen tog sin begyndelse, da banken krakkede fredag den 2. november 2012.