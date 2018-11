Tjek dit CPR-nummer

Ligger dit CPR-nummer på nettet – og er der nogen, der allerede har været i gang med at misbruge det? Find ud af det sådan her.

Thomas Damgaard Sørensen opdagede først, at nogen misbrugte hans CPR-nummer, da hans læge fattede mistanke om at noget var galt.

En ukendt kvinde havde brugt CPR-nummeret til at få udskrevet recepter på smertestillende medicin i Thomas Damgaard Sørensens navn.

Misbruget betyder, at Thomas Damgaard Sørensen nu står registreret med sygdomme, han aldrig har haft: tarmkræft og brækkede ribben.

Det kan få særdeles uheldige konsekvenser, hvis nogen får fat i dit CPR-nummer og giver sig til at misbruge det på samme måde som den kvinde, der skaffede sig medicin ved at påstå, at hun var Thomas Damgaard Sørensens kone og kæreste – eller ved at købe varer eller optage lån i dit navn.

Desværre er det relativt let, at skaffe sig adgang til vores CPR-numre, og derfor er der god grund til at holde øje med, om noget tyder på, at nogen misbruger det.