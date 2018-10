Trailerfolket er enige: Det er noget svineri

Der bliver tabt alt for meget affald på vejene. Det mener Rådet for Sikker Trafik, og det mener nogle af de borgere, der i dag tømte deres trailer på Genbrugsplads Varde.

Her på efterårsferiens sidste dag kørte trailerne i pendulfart til og fra genbrugspladsen, og rigtig mange kan nikke genkendende til problemet med tabt affald i trafikken.

- Det er noget svineri, fordi både cyklister og bilister kan køre ind i det, siger Bjarne Christensen til TV SYD.

Det er ofte haveaffald eller fyldte affaldsposer, som borgerne oplever, bliver tabt på vej til genbrugspladsen.

- Jeg synes, det er for dårligt. Folk skal binde deres ting fast, lyder det fra Stefan Mechlenburg, der også benyttede søndagen til at få tømt traileren for haveaffald.

Det er Rådet for Sikker Trafik, der har lavet en undersøgelse, der viser, at tre ud af fire bilister har set tabt gods, der kan være til fare for trafikken.

Men det er ikke kun til og fra genbrugspladsen, at borgerne i Varde møder tabte ting.

- Jeg kørte engang hen over en stige, der var tabt på motorvejen. Det gav et ordentlig bump, så det var ikke så rart, siger Jens Erik Sørensen til TV SYD.