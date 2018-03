Tre nye initiativer skal hjælpe på lange ventetider

Region Syddanmark har de længste ventetider, hvis du ikke hører alt for godt og skal have et høreapparat. Nu har Sundhedsudvalget foreslået tre initiativer, som skal få ventetiden til at skrumpe.

Tre initiativer og 11,6 millioner kroner om året. Det foreslår sundhedsudvalget at bruge for at løse problemet med de lange ventetider på høreapparater i Region Syddanmark.

I Region Syddanmark risikerer du at vente helt op til to år, før du kan få hjælp. Det er til trods for et stort fokus på området og etableringen af en regional høreklinik i Sønderborg.

De tre nye initiativer skal nebringe ventelisterne, men først skal de sendes til regionsrådet og godkendes, inden de kan sættes i værk.

- Vi bliver nødt til at reagere på de lange ventelister på høreområdet, og derfor anbefaler vi, at vi nu går mere drastisk til værk end hidtil. Problemerne på høreområdet bunder i flere udfordringer, og derfor er det nødvendigt at skrue på flere knapper på en gang for at få ventetiden ned. Det bliver et langt sejt træk, men det er det, der skal til, siger Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget.

Som det første ønsker udvalget, at høreklikkerne får mere gang i hjulene. Det skal gøres ved at fjerne loftet over, hvor meget klinikkerne må lavet om året. Det vil betyde, at 1.850 flere patienter kan komme til hvert år. Det vil koste 10,6 millioner kroner om året.

VENTETIDER I REGION SYDDANMARK Sydvestjysk Sygehus - 60 ugers ventetid

Sygehus Lillebælt - 123 ugers ventetid

Odense Universitetshospital - 121 ugers ventetid

Sygehus Sønderjylland - 52 ugers ventetid

Flere assistenter og mindre udskiftning af høreapparater

Med en ny klinik i Sønderborg håbede regionen at nedbringe ventetiden. Men klinikken har ikke haft den ønskede effekt. Det skyldes blandt andet, at det har været svært at rekruttere de audiologi-assistenter, som foretager undersøgelse og kontroller.

Det skal initiativ to hjælpe på. Høreklinikkerne skal kunne søge en særlig pulje, så de kan optage flere elever. Det vil få flere til at vælge uddannelsen og mulighed for at rekruttere eleverne efter endt uddannelse, mener udvalget.

Derudover skal der ændres i, hvor ofte høreapparaterne skal skiftes. Lige nu kan du få skiftet dit høreapparat hver fjerde år, og det er uanset, om det virker eller ej. Med det nye initiativ skal høreapparaterne kun udskiftes, når fagfolk vurderer, at det er nødvendigt.