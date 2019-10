Tre træer væltede i nattens blæst

Tidlig lørdag morgen er blæsten løjet af - men i nattetimerne har det mange steder både regnet kraftigt og været god gang i vinden.

Regnen og blæsten har sat sit præg på de trafikale forhold med våde veje og væltede træer.

- Vi har haft folk ude med motorsaven tre gange i nat for at få fjernet væltede træer fra kørebanen, oplyser vagtchef Jørn Bystrup hos Sydøstjyllands Politi lørdag morgen til TV SYD.

Syd- og Sønderjyllands Politi melder også om rusk og regn - men her er der ingen anmeldelser om væltede træer.

- Kør forsigtigt i morgentimerne - der kan fortsat ligge grene og væltede træer på vejene efter nattens blæst, lyder politiets opfordring.

Masser af regn på vej - Vejle holder øje

Mens den værste blæst altså har lagt sig, så melder DMI om en lørdag med udsigt til store regnmændger. Således lyder DMIs melding for i forvejen hårdt prøvede Vejle på mere end 20 millimeter regn.

Vejle Kommune skriver på Facebook, at man ikke forventrer nye oversvømmelser i byen - men at man holder vågent øje med situationen.

Jorden i oplandet til Grejs Å er total mættet af vand. Derfor vil nedbør ikke kunne synke i jorden, men strømme overfladisk og dermed hurtigere til Vejle.

- Kommunens højtvandsvagt følger nøje udviklingen hen over weekenden. Hvis der kommer mere regn end forventet, og der bliver risiko for oversvømmelser, vil vi køre en container med sandsække til Spinderihallerne. Der er mandskab på stand-by til at rense riste i vandløbene, lyder det fra Vejle Kommune på Facebook.

