Tricktyvebande på spil

Sydøstjyllands Politi har i dag fået tre anmeldelser om forsøg på tricktyverier i den nordlige del af Trekantområdet.

De tre forsøg på tricktyverier udspillede sig i Børkop, Jelling og Thyregod, og de følger et efterhånden klassisk mønster. To kvinder henvender sig hos især ældre mennesker for at bede om et glas vand, låne toilettet eller samle ind til et godgørende formål. Straks de kommer ind afsøger de boligen for værdier.

I dagens tre forsøg beskrives de to kvinder som 155-160 centimeter høje, den ene spinkel af bygning. De var mørke i huden, sorthårede og talte et fremmedsprog, som vidnerne ikke kunne genkende. Der var også en mand involveret, og trioen kørte i en lille grå bil.

- Vi opfordrer borgerne til at være umådeligt påpasselige med, hvem de lukker døren op for. Især her i denne tid, hvor mange børn går rundt og ringer på i anledning af fastelavn, siger vagtchef Lars Grønlund fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Det er kun 14 dage siden, at et lignende tricktyveri i Haderslev endte helt galt. En ældre mand forsøgte at standse tyvene, men blev kørt over i processen og måtte på hospitalet med svære skader. Også den gang var det to mørklødede kvinder og en mand i en grå bil, der var på spil.