Trussel mod folkeskole afsendt gennem skoleintranettet Aula

Politiet modtog onsdag morgen en anmeldelse om, at skoleintranet Aula er blevet brugt til at udsende en trussel mod Juelsminde Skole. Det vurderes, at truslen svarer til de trusler, som to nordjyske skoler modtag tirsdag.

Ifølge Sydøstjyllands Politi er truslen afsendt fra en elevs konto, og ligesom i de to nordjyske tilfælde rettes efterforskningen imod en teori om, at der er tale om falsk alarm. Altså at elevens Aula-konto er blevet hacket.

I en pressemeddelelse vurderer Sydøstjyllands Politi, at der ikke er grund til bekymring i forhold til ordlyden af beskederne. Dog efterforsker de den eller de, der står bag truslerne.

Skoleleder Karsten Damgaard har skrevet ud til alle elevernes forældre og informeret om situationen.

- Vi havde besøg af politiet tidligt i morges, og vi har informeret ud til forældrene, at det ikke er en trusselssag, men en hacking-sag, formoder politiet, udtaler han til DR.

Tirsdag var der tale om trusler mod Tingstrup Skole i Thisted og Klarup Skole i Nordjylland. I sagen fra Tingstrup Skole arbejder politiet ud fra en teori om, at den 13-årige dreng, der stod som afsender på truslen, er blevet hacket.