Turisterne går uden om Fredericia - men det skal være slut

I Fredericia kæmper de for at få flere turister til byen. De vil gerne have mange flere - og håber, at den stortanlagte kanalby på havnen kan være med til at trække flere til.

Turistkroner er hurtige penge, men det er meget skævt, hvordan de bliver fordelt i vores landsdel. Mens Varde Kommune har over fire millioner overnatninger om året, så havde Fredericia kun 267.019 overnatninger i 2017. Vi vil satse på at udbygge krydstogtturismen, vi vil satse på et nyt teater, på en ny og større lystbådehavn og så tror vi, at Kanalbyen i sig selv bliver en turistmæssig attraktion. Tim Andersen, direktør, Kanalbyen Fredericia Fredericia har i mange år ikke været turisternes førstevalg, når de har besøgt landsdelen. De nærmeste byer som Kolding og Vejle har da også længe ligget langt foran fæstningsbyen, når det gælder turistbesøg. Fredericia har simpelthen i årtier haft et image som en kedelig og støvet industriby. Men det skal være slut nu. Onsdag var der rejsegilde i det stortanlagt projekt Kanalbyen på havnen, som er et 30-årigt milliardprojekt, der skal rette turisternes blik mod den gamle industri- og fæstningsby. Læs også Kæmpestort krydstogtskib kommer med kort varsel Flere turister skulle grene finde vej til Fredericia. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller - Vi vil satse på at udbygge krydstogtturismen, vi vil satse på et nyt teater, på en ny og større lystbådehavn og så tror vi, at Kanalbyen i sig selv bliver en turistmæssig attraktion, fortæller Kanalbyens direktør Tim Andersen. Turisterne skal altså lære at sætte kursen mod Fredericia, når ferie- og forlystelseskufferten pakkes.