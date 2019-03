Tusindvis af småfisk risikerer at dø - kommune afviser at hjælpe

Fiskene er snart klar til at blive sat ud. Første april skal tusindvis af regnbueørred sættes ud i havbrug fra Hjarnø. Men det er ulovligt.

Hos Hjarnø Havbrug har de omkring fire gange så mange fisk klar, som de har tilladelse til at sætte ud. Men det får de ikke lov til.

I juli 2018 kom politiet frem med, at der var en ikke ubetydelig overproduktion af fisk hos Hjarnø Havbrug. Det gælder også fiskeyngel. Derfor står de nu med mange flere fisk, end de kan sætte ud.

Overproduktion

Havbruget henvendte sig til Hedensted Kommune for at få lov til at sætte fiskene ud alligevel. Hvis fiskene sættes ud, vil de skulle have foder – og det skaber forurening. Dén forurening foreslår havbruget, at de sætter muslinger til at optage. Det er bare ikke tilladt - endnu. Havbruget venter, at Miljøministeriet senere i år vil komme med en bekendtgørelse, der gør den metode lovlig.

Hos Hedensted Kommune tror næstformand i Teknisk udvalg, Steen Christensen (A), slet ikke, at den bekendtgørelse nogensinde kommer.

- Når der udskrives valg, kan det ende med, at dén metode slet ikke bliver tilladt, siger socialdemokraten til TV SYD.

Politiet efterforsker havbrug

Politisagen gør, at Hedensted Kommune har skærpet opmærksomhed på Hjarnø Havbrug. Sidste år fik havbruget en dispensation for at gøre årets produktion helt færdig. Men det er slut nu fortæller næstformanden.

- De skal overholde de miljøaftaler, de har. Vi blev faktisk overraskede over henvendelsen, siger Steen Christensen.

Politiet har endnu ikke afsluttet undersøgelsen.

Sagsbehandler Per Nørmark hos Hedensted Kommune fortæller, at havbruget trak henvendelsen tilbage, dagen efter de havde sendt den. De blev klar over, at de ikke kunne arbejde med muslinger som kompensation for den øgede forurening.

Småfisk skal sælges

Produktion af regnbueørreder varer tre år. Fiskene er de første to år i et dambrug, hvor de derefter lukkes ud i saltvandet. Hjarnø Havbrug har derfor allerede et større opdræt af fisk i dambruget, som de gerne vil sætte ud i vandet. Det kan de blot ikke gøre på grund af grænserne for kvælstof og fosfor i miljøgodkendelsen.

De mange småfisk skal nu sælges eller aflives.

Hjarnø Havbrug er ikke vendt tilbage på TV SYDs henvendelser.