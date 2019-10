Tvsyd.dk har fået nyt udseende – bliv klogere på det her

Hvis du er flittig bruger af tvsyd.dk, har du helt sikkert bemærket, at ikke alt ser ud, som det plejer.

TV SYDs webside har nemlig fået et ansigtsløft, hvor en ny skrifttype og nye farver er med til at forny udtrykket. Selv den klassiske røde TV SYD-farve har fået et lille twist.

Forsiden, der er indgangen til alt TV SYDs gode indhold, fremstår mere indbydende og overskuelig og har i endnu højere grad fokus på nyheder, stærke fortællinger og video.

- Efter flere måneders arbejde kan vi nu endelig løfte sløret for vores nye design, så vi smiler lidt ekstra i dag. Vi har gjort os umage og er i al beskedenhed stolte af resultatet, siger redaktionschef Louise Kielstrup, der er ansvarlig for TV SYDs indhold på digitale platforme.

- Men endnu vigtigere er det jo, hvad brugerne synes. Og derfor stopper arbejdet med redesignet heller ikke her. Selvom vi har testet undervejs, glæder vi os rigtig meget til at modtage brugernes ris og ros den kommende tid.

Sådan hjælper du os med at gøre brugeroplevelsen på tvsyd.dk endnu bedre. Foto: Lasse Lund Hansen, TV SYD

I det nye design er der indbygget en feedbackknap, som er placeret øverst til højre på forsiden. Her kan du fortælle os din mening, og på den måde kan vi justere, hvis der er noget, der ikke fungerer optimalt.

En bedre oplevelse - især på mobile enheder

Flere og flere besøger TV SYDs webside på en smartphone eller tablet. Andelen nærmer sig 70 procent. Det er der taget højde for i det nye design, som er optimeret til mobilen.

- Vi har ikke kun gjort forsiden mere mobilvenlig, vi har også justeret artiklernes udseende, så du får en god visuel oplevelse, uanset om du læser en kort nyhed, fordyber dig i en længere fortælling med video, går på opdagelse i en grafik eller noget helt fjerde, siger Louise Kielstrup.

I det nye design er der skabt mere luft på undersider og i de enkelte artikler. Det skal være med til at forbedre brugeroplevelsen, uanset hvilken skærm du bruger.

Noget andet, der gør tvsyd.dk mere tilgængelig, er muligheden for at få artiklerne læst højt. Readspeaker, som funktionen hedder, blev allerede lanceret tidligere på året, og vil du vide, hvordan det fungerer, kan du læse mere via linket herunder.

Mere fokus på stærke historier, videoer og billeder

De stærkeste fortællinger om syd- og sønderjyderne har nu fået deres helt egen plads på tvsyd.dk.

Her bor de historier, der også er værd at læse, længe efter de er udgivet. Det er også her, du kan gå på opdagelse i indholdet fra vores ungeredaktion Schwung, der producerer aktuelle journalistiske fortællinger til unge mellem 15 og 25 år.

På forsiden har vi udvalgt de bedste videohistorier til dig, ligesom billedgallerier også har fået en fremtrædende placering.

De seneste nyheder finder du som altid øverst på forsiden, hvor vi sørger for, at du nemt og hurtigt får et regionalt nyhedsoverblik, så du er godt klædt på til dagen i det syd- og sønderjyske.

Rigtig god fornøjelse - vi ser frem til at høre fra dig.