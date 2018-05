Tysk politi: Det var forsøg på manddrab

Ofret er en dansk kvinde med bopæl i Flensborg.

Tysk politi betragter stenkastet tirsdag aften på motorvej A7 umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse som et forsøg på manddrab. Det oplyser talsmand for Flensborg Politi, Christian Kartheus, til TV SYD.

En 58-årig kvinde fra Flensborg blev alvorligt kvæstet, da hun blev ramt af en 25 gange 25 centimeter stor granitsten, som blev kastet fra en motorvejsbro, der går over motorvej A7 ved Ellund få hundrede meter syd for motorvej E 45 grænseovergangen ved Frøslev.

Ifølge Christian Kartheus har politiet ikke foretaget anholdelser i sagen, men vi betragter den som et forsøg på manddrab, siger han.

Ifølge talsmanden er der tale om en dansk kvinde, som har bopæl i Flensborg.

Se øverst i artiklen en optagelse fra motorvej A7 umiddelbart efter ulykken i aftes.

Læs også Dansk kvinde alvorligt kvæstet efter stenkast fra motorvejsbro

Læs også Bilist ramt af sten fra motorvejsbro