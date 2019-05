Udlændinge til debat på Rødding Højskole

12 politikere var i dag mødt op på Rødding Højskole for at vinde syd- og sønderjydernes stemmer.

Der var godt gang i debatten på Rødding Højskole i dag, da TV SYD sammen med Jyske Vestkysten inviterede til valgdebat.

I alt var 12 politikere fra hver sit parti mødt op for at diskutere emner som udlændinge, sundhed og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Kærlighed på tværs af landegrænser

En af dem, som var mødt op for at høre debatten, var Johnny Witte Angsuwan Klarskov fra Holsted.

Han var mødt op for at høre, hvad politikerne vil gøre for danskere, som ham selv, der har fundet kærligheden i udlandet.

Hvis jeg mister mit job og skal på en offentlig ydelse, som jeg i øvrigt har ret til, så ryger min kone alligevel hjem. Johnny Witte Angsuwan Klarskov, servicetekniker

- Jeg er gift med en kvinde i Thailand, og for at få hende til Danmark og bo, skal jeg stille 100.000 kroner i sikkerhed. Men hvis jeg mister mit job og skal på en offentlig ydelse, som jeg i øvrigt har ret til, så ryger hun alligevel hjem. Hvorfor skal jeg så overhovedet stille med de 100.000? Spurgte Johnny Witte Angsuwan Klarskov politikerne.

På nuværende tidspunkt har Johnny Witte Angsuwan Klarskovs kone et godt job i Thailand. Men hvis hun siger det op for at flytte til Danmark, så frygter Johnny, hvad der skal ske med hende, hvis hun pludselig skal sendes retur til Thailand igen – kan hun så få et job igen?

Ingen lovning

Flere af partierne var enige om, at de nuværende regler på området er uhensigtsmæssige.

- Vi synes heller ikke, det giver nogen mening med de 100.000 i sikkerhedsstillelse, sagde Lotte Rod fra Radikale Venstre.

Men en lovning på forandring gav ingen af de fremmødte partier.

- Problemet er konventionerne på det område, sagde Marie Krarup fra DF.