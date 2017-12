Vejlefjordbroen delvist spærret efter uheld: Forvent længere rejsetid

Et solouheld på Vejlefjordbroen betyder, at broen er delvist spærret. Uheldet kan betyde op mod 20 minutters ekstra rejsetid.

En bilist er torsdag morgen kørt ind i midterrabatten på Vejlefjordbroen, og oprydningen efter uheldet giver stadigvæk udfordringer for trafikken over broen.

Uheldet er sket i den nordgående retning på broen, og uheldet betyder, at der kun er et spor farbart over broen.

Uheldet skete, da en bilist kørte ind i midterrabatten og totalskadede sin bil. Samtidig blev bilisten fastklemt i bilen. Bilisten er dog kommet fri nu og er sluppet med mindre skader, oplyser politiet.

Politiet og redningsmandskab er dog fortsat på stedet, og oprydningsarbejdet efter uheldet forventes tidligst afsluttet klokken 9, oplyser Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

- Det giver nogen udfordringer nu, hvor folk begynder at vågne. Trafikken bliver lidt tættere, så trafikalt er det ikke nogen helt almindelig morgen, siger vagtchef Jesper Duus fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Vejdirektoratet oplyser, at bilister over broen skal forvente forlænget rejsetid på op til 20 minutter.

OPDATERING: Oprydningsarbejdet på Vejlefjordbroen er nu overstået, og alle tre nordgående spor er nu farbare. Der er dog fortsat køkørsel over broen. Du kan holde dig opdateret om trafiksituationen over broen på Vejdirektoratets hjemmeside.