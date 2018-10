Uheld spærrer motorvej frem til i eftermiddag

På E45 Sønderjyske MV, er der spærret ved <69> Haderslev S i begge retninger pga. et uheld. Trafikken kan passere via frakørsel <69> og køre på igen via tilkørslen. Vi forventer tidligst at kunne åbne igen i løbet af eftermiddagen. Forlænget rejsetid må forventes. #dktrafikinfo