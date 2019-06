Under festival forvandler Stine og Sanne sig til 80'er-piger

Når Jelling Musikfestival rammer, trækker Sanne Dollerup og Stine Houborg 80'er-tøjet frem og forvandler sig til Jane og Herdis.

Bag de lyserøde briller, de turkis og blå hårbånd og matchende træningsdragter i lilla, pink og gul gemmer sig Jane og Herdis.

Når Jelling Musikfestival nærmer sig, finder 38-årige Sanne Dollerup og 37-årige Stine Houborg 80’er-tøjet frem og forvandler sig til Herdis og Jane.

- Vi er mødre, vi er karrierekvinder, vi har succes. Der er så mange forventninger og krav til os i hverdagen, men her på Jelling er vi bare os, siger Stine Houborg, der til dagligt arbejder som landsskabingeniør, men i dag går hun under navnet Jane.

Hendes kompagnon under festivalen er Sanne Dollerup, der arbejder som projektleder. For hende er 80'er-tøjet en måde at slippe sig selv fri på.

- Det føles så fedt at kunne give slip på sit indre legebarn og tage 80’ertøj på. 80’erne var bare en federe og mere fri tid, mener hun.

Sanne Dollerup og Stine Houborg lever begge nogle travle liv som mødre og med karriere. Men på Jelling Musikfestival kan de være sig selv og slappe af. Foto: "Nicolai Reinhold, TV SYD"

- 80'er-tøjet er befriende

Sanne Dollerup og Stine Houborg er begge født i 80’erne, og i år er det tredje gang, at de to kvinder fra Vejen besøger Jelling Musikfestival. De er endda så vilde med Jelling-ånden, at de sammen har lavet en Facebookside, der hedder: Herdis og Janes Jelling.

- Her på Jelling er man bare nede på jorden. Det handler om at være til stede, og det er det, vi er, siger Sanne Dollerup.

Selvom festivalpladsen er fyldt med gæster, masser af festivalstemning og høj musik, som man næsten kan mærke op igennem kroppen, så kan man ikke undgå at lægge mærke til Jane og Herdis, der med deres brede smil og høje latter spreder en stemning.

- De, vi får kontakt med, synes, det er fedt at se os. De synes, det er befriende, siger Sanne Dollerup.

Jelling Musikfestival med rollator, kørestol og ledsager

De to kvinder mødte hinanden for fem-seks år siden gennem deres børn, der gik i børnehave sammen. Siden da har de tilføjet masser af 80’er-stemning til Jelling Musikfestival, og det er blevet en tradition, som der skal vare ved mange år endnu.

- Jeg kan sagtens se os komme på Jelling med rollator, kørestol og måske endda en ledsager, siger Stine Houborg, og Sanne Dollerup er bestemt lige så sikker i den tanke:

- Vi bliver ved, lige så længe vi synes, det er fedt.

Sanne Dollerup har fundet 80'er-tøjet frem og er taget på Jelling Musikfestival for tredje gang.