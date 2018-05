Ung kvinde forfulgt af mand, der ville have sex

Politiet efterlyser lørdag aften en cirka 40-årig mand efter anmeldelse fra 17-årig kvinde.

Den 17-årige kvinde blev anråbt af en mand på Enggårdsvej i Esbjerg, da hun var på cykel på vej hjem fra en bytur lørdag morgen kl. 05.50.

Manden spurgte ifølge politiet først om vej, men begyndte så at spørge ind til seksuelle ydelser på en meget krævende og insisterende måde.

- Det har tydeligvis været en særdeles ubehagelig oplevelse for den unge kvinde, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Efter et stykke tid fortæller manden, at han har en bil holdende, og tilbyder den 17-årige kvinde et lift.

- Hun sagde ja, og fulgte med manden over mod hans bil, men undervejs så hun sit snit til at komme på cyklen og cykle væk, fortæller Erik Lindholdt.

Politiet efterlyser en cirka 40-årig mand, der beskrives som kraftig af bygning, med blå øjne og kort, trimmet fuldskæg. Manden var iført en grå joggingtrøje med lynlås foran og grå joggingshorts. Bilen beskrives som en høj, grå stationcar. Den så pæn og ren ud.

Politiet efterlyser eventuelle vidner, og vil gerne høre fra andre kvinder, der måtte have oplevet noget lignende.