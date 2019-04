Unge glemmer 9. april: Men nu husker 27-årige Lasse dagen

Før han blev værnepligtig skænkede han ikke den 9. april mange tanker, man nu vækker dagen følelser i ham.

Han er lidt ældre end de andre værnepligtige, men alligevel er det første gang, at han har været en del af et mindeoptog for de danske soldater, der faldt, da Tyskland invaderede Danmark i 1940.

- Jeg havde ikke troet, at det ville betyde så meget. Men når man endelig står der med flaget og ser, at byen bakker op, så føler man sig som en del af landet på en helt anden måde. Det føles som en ære, fortæller den 27-årige værnepligtige Lasse Jacobsen.

Få unge husker

For snart 10 år siden undersøgte Rambøll Analyse, hvor mange unge, der kendte til begivenhederne d. 9. april 1940. Dengang viste det sig, at kun 17 procent af unge mellem 18 og 28 år var bekendt med dagens betydning.

- Som generationerne går, så er der bare længere og længere til historien fra de nulevende, siger Oberst Lars Mouritsen, der er kommandant på Haderslev Kaserne.

Her har man opkaldt de værnepligtiges enheder efter de soldater, der faldt i Haderslev for 79 år siden.

- Den danske historie og de krige, vi har deltaget i, den viden er ikke iboende hos de unge mennesker. Derfor gør vi selvfølgelig noget ud af at videreformidle den, forklarer obersten.

I fodsporene på Schmidt

Lasse Jacobsens enhed er opkaldt efter den menige soldat Niels Møller Schmidt, der døde i et vagttårn på Haderslev Kaserne d. 9. april 1940. Han blev ramt i ryggen af et projektil, da han forsøgte at søge dækning.

- Man føler virkelig, at man har noget at leve op til. De lagde ikke bare geværet ned, da tyskerne kom rullende. De var soldater, som gjorde deres arbejde, siger den værnepligtige.

Han har erfaret, at når historien først kommer tættere på en, så påvirker den en mere, og den kan ligefrem inspirere.

- Jeg håber at kunne gøre det samme, hvis tiden kommer, afslutter Lasse Jacobsen.

Vi tog ned i Koldings gågade i dag for at høre, om de unge ved, hvad der skete den 9. april for 79 år siden.