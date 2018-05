V-politiker vil gøre op med underskrifts-demokratiet

Gå til dit byrådsmedlem i stedet for at skrive under på protester, opfordrer byrådspolitiker Stig Leerbeck fra Varde.

Stig Leerbeck har lavet sin egen ordning for borgerinddragelse. Her kan man få hjælp til at få et forslag frem til byrådet. Via byrådspolitikeren selv.

- Jeg tilbyder også sproglig hjælp, hvis netop det er en udfordring for borgeren, siger han.

Siden har han oprettet i protest mod et “underskrifts-demokrati”, som han kalder det. Og som bliver mere og mere almindeligt. For stadig flere kommuner indfører muligheden for, at almindelige borgere kan få en sag til debat eller måske sågar til afstemning i byrådet, hvis borgeren stiller med et bestemt antal underskrifter. I Varde lød antallet på 1.141 i forslaget fra Niels Christiansen, byrådsmedlem fra de konservative.

- Hele byrådet er enige om, at det vil være godt med mere borgerinddragelse i de politiske sager. Vi siger: Lad os nu prøve det i et års tid. Det værste, der kan ske, er at vi kommer til at debattere sager, som måske ikke er så seriøse, siger Niels Christiansen.

Hans ønske fik dog et knæk. for på trods af forvaltningens klare konklusion om, at denne form for borgerinddragelse ville øge nærdemokratiet, så valgte et flertal i byrådet at sige nej.

Stig Leerbeck var blandt nej-sigerne.

- Det vil være de mest ressourcestærke og de højtråbende, der vil drage fordel af det. Det her ville underminere det repræsentative demokrati, siger han.

Venstre-politikeren foreslår derfor, at man som hidtil opsøger en af de 25 byrådsmedlemmer for at få sin sag frem.

- Men mange ønsker ikke, at deres sag får et politisk prædikat og foretrækker derfor underskriftsindsamlingen, mener Niels Christiansen.

Borgerinddragelse vil nu blive taget op på “et senere tidspunkt”.