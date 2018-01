Våd vinter kræver mere saltning mod glatte veje

Vejene i Syd- og Sønderjylland er i vinterens løb blevet saltet mindst lige så meget som normalt trods mildt vejr.

Når man denne vinter kigger ud af vinduet, før man kører på arbejde om morgenen, ser det ikke særligt vinterligt ud. Men det betyder ikke, at Vejdirektoratets saltbiler ikke har været ude det meste af natten for at gøre klar til morgentrafikken.

- En cocktail af meget nedbør og temperaturer omkring frysepunktet har gjort, at vi har været rigtigt meget ude at salte, så trafikanterne kan komme sikkert frem om morgenen, fortæller Charlotte Vithen, områdechef hos Vejdirektoratet, til TV SYD.

Med andre ord kræver en våd vinter mere saltning mod glatte veje. Regnvejr skyller vejsaltet væk, og så skal saltvognene ud på vejene igen.

- Vi har haft en anderledes vinter. Trafikanterne har ikke indtryk af en rigtig vinter, og alligevel har vi været rigtigt meget ude. Det, tror jeg ikke, den almindelige trafikant tænker over, siger Charlotte Vithen.

