Vagtlæger forhandler om udskældt gebyr

Torsdag mødes lægerne, regionerne og staten for at løse sagen om et udskældt gebyr.

Torsdag er der forhandlinger om vagtlægernes gebyrer. Siden jul har mere end 60 af dem i Region Syddanmark sagt jobbet op, fordi de ikke vil betale et årligt gebyr på 4000 kr. Torsdag eftermiddag mødes lægernes organisation, PLO, Region Syddanmark, Danske Regioner og Styrelsen for Patientsikkerhed for at finde løsninger på problemet. Mens andre regioner tvinger deres praktiserende læger til også at køre som vagtlæge, så er det frivilligt i Region Syddanmark, og det er et system, som regionsrådsformand Stephanie Lose nødigt opgiver. - Det vil gøre det endnu sværere at rekruttere nye praktiserende læger til vores område, har hun tidligere sagt til TV SYD. De godt 60 vagtlæger, som har opsagt deres stillinger, er såkaldt løsarbejdere uden fast lægepraksis. I de første ti måneder af 2017 var deres gennemsnitlige lønudbetaling ifølge Region Syddanmark på 34.000 kr. Målet med mødet i dag er at identificere mulige løsninger på problemet.