Varde Å Dag gør et indhug i invasiv krebseart

Signalkrebsen er på EU’s liste over invasive arter, og derfor har man uddelt gratis fiskekort til at fange signalkrebs i går og i dag.

Når Varde Å Dag løber af stablen søndag, sker det med en særlig fiskekonkurrence. Fra klokken 12 lørdag og 24 timer frem kunne man med et gratis fiskekort i hånden gå amok i Varde Å og fange løs invasive signalkrebs. Cirka 140 personer deltager i konkurrencen, og selvom man kun gør et beskedent indhug på bestanden, så er det også okay ifølge naturvejleder Morten Vinding.

- Det her handler først og fremmest om at få en god naturoplevelse, og det er faktisk også en rigtig god beskæftigelse for børn, fordi det er nemt at gå til, siger Morten Vinding. Ifølge ham er signalkrebsen utroligt svær at slippe af med, når den først er etableret i et område.

Mange fine præmier

I dag ved middagstid vil der blive uddelt præmier for cirka tretusinde kroner i tre kategorier: Størst fangede han, størst fangede hun og lodtrækningspræmier.

- Jeg ved, at nogle af deltagerne allerede har været i gang med at smugspise signalkrebsene, og de smager jo også skidegodt, så det er nok meget godt, det ikke gælder om at fange flest signalkrebs.

Signalkrebsen er en invasiv art, der er til fare for blandt andet den danske flodkrebs. Den kom til Danmark i 1970 og er i stort set alle dele af landet. Når den først er etableret i et område, er den svær at slippe af med igen.