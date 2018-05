Varebil væltede - var læsset med øl og vin for 70.000 kroner

SKAT blev tilkaldt, efter en varevogn torsdag væltede på motorvejen.

Torsdag eftermiddag omkring 14.14 væltede en varevogn på Sønderjyske Motorvej mellem Aabenraa N og rasteplads Øster Løgum.

Bilen havde været en tur nede over grænsen for at handle ind, men dækket sprang, og bilen væltede på grund af overlæs. I alt var der øl og vin for 70.000 kroner.

- Den var fyldt helt op til taget - og helt ud til bagklappen, så der nærmest ikke kunne presses mere ind. Så det var besværligt at få den rejst op, men det er lykkedes, og nu er den blevet fjernet, siger Erik Lindholt, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Fordi vognen var fyldt med så store mængder øl og vin, er SKAT blevet tilkaldt.

- Bilen er nu blevet kørt til Padborg, hvor den skal vejes for at se, hvor meget overlæs, der var. Bagefter tager SKAT sig af varerne, siger vagtchefen.

Føreren af bilen var en 47-årig mand fra København. Han kom ikke til skade ved uheldet, der har givet trafikale udfordringer.