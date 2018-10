Vejle kåret som årets handelsby

Vejle kan igen prale af at være den bedste handelsby i landet. Byen modtog prisen i Odense torsdag, hvor også Sønderborg og Tønder blev hædret.

Hvis vejlensere og andre synes, det er ganske rart at handle i Vejle, så er der noget om det.

Byen er nemlig blevet kåret til Danmarks Bedste Handelsby. En titel, byen også vandt i 2014.

Borgmester Jens Ejner Christensen modtog i dag både diplom, blomster og pokal som bevis på, at byen klarer sig rigtig godt, når det kommer til handelsliv.

- Jeg er stolt og glad. Det allervigtigste er, at prisen er en kæmpe anerkendelse af detailhandelen i byen. Ingen enkeltpartner kan vinde sådan en pris. Det er kun sket, fordi det er en samlet satsning på, at man vil det her, siger Jens Ejner Christensen til TV SYD.

To titler til Sønderjylland

Også Sønderborg og Tønder kunne i dag glæde sig over skulderklap i Odense.

Sønderborg løb med titlen som Danmarks Flotteste Handelsby, mens Tønder fra i dag af kan kalde sig for Danmarks Hyggeligste Handelsby 2018.

Kåringen af Danmark Bedste Handelsby finder sted i et samarbejde mellem Detail forum og ICP A/S.

Udvælgelsen af vinderen sker på baggrund af dels 100 interviews med stamkunder i hver af de deltagende byer samt en bedømmelse af de enkelte handelsbyer ud fra en række spørgmsål besvaret en byen.

Det er i sidste ende en fagjury, der står for den endelige bedømmelse.