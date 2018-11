Vinterbadere glæder sig over milliongave

Vinterbadeforeningen Hop i Fjorden har netop fået en million kroner fra Nordea-fonden til at realisere drømmen om omklædnings-, toilet- og saunafaciliteter ved deres badebro.

Torsdag morgen er der godt gang i badningen fra den flotte badebro for enden af Lyshøj Allé i Kolding. Humøret hos vinterbaderne er ekstra højt, for de har netop fået et bidrag på en million kroner fra Nordea-fonden til at realisere drømmen om omklædnings-, toilet- og saunafaciliteter. Nu mangler de kun 200.000 kroner af et byggebudget på to og en halv million kroner.

Med millionstøtten fra Nordea-fondens kystpulje har vinterbaderforeningen Hop i Fjorden, i samarbejde med Kolding Kommunes Fundraising-enhed, nu samlet set rejst 1.400.000 kroner. Tidligere på året har Kai D Fonden bevilliget 100.000 kroner, og Friluftsrådet 300.000 kroner. Drømmen om bedre faciliteter fik for alvor et skub, da Kolding Kommune sidste år bevilgede et tilskud på 800.000 kroner. Siden har foreningen selv været bagmænd bag et udkast til, hvordan projektet kunne komme til at se ud.

- Vi er utroligt glade og stolte over, at det er lykkedes os at få rejst så mange midler fra fondene. Millionen fra Nordea-fondens kystpulje er virkeligt overvældende, siger formand Lars Rubusch fra foreningen Hop i Fjorden.

Der er stadigvæk ikke lavet endelige planer for etableringen af bygninger med mere, da beboerne i området selvfølgeligt også bliver inddraget, og der skal desuden ændres i en lokalplan for området.

- Ved at etablere omklædnings-, toilet- og saunafaciliteter gør vi det nemt og attraktivt for flere at være aktive i og omkring Kolding Fjord, ligesom vi er overbeviste om, at de rette rammer vil betyde medlemsfremgang i vores egen forening. Mange flere vil gerne prøve kræfter med vinterbadning, men lader sig ”afskrække” af forholdene, som de er i dag, siger Lars Rubusch.