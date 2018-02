VM i mountainbike kommer til Haderslev

Verdens bedste mountainbikeryttere kommer til Haderslev, når de skal deltage i VM i mountainbike maraton.

De cykelglade kan godt begynde at glæde sig.

Tilbage i november blev skovene omkring Haderslev inspiceret. Spørgsmålet var, om skovene kunne bruges, når der skal afholdes VM i mountainbike maraton. Dommen er nu faldet: Ja, det kan de godt. I 2022 skal VM i mountainbike maraton nemlig cykles i Haderslevområdet.

Selvom vi ikke har de store bjerge, så har vi stadigvæk masser af udfordringer. Og så er det spændende, at vi involverer bylivet. Hans Peter Geil, Borgmester, Haderslev Kommune

- Det er spændende. Vi har arbejdet i to år sammen med Trekantområdet og Dansk Cykel Union. Nu er det så lykkedes, siger Haderslevs borgmester, Hans Peter Geil, til TV SYD.

Selvom der kan virke længe til 2022, er der stadigvæk en masse arbejde, der skal gøres, understreger borgmesteren. Han håber, at cykelløbet kan tiltrække omkring 10.000 tilskuere.

Start og mål bliver i Haderslev by

Den 100 kilometer lange bane er ikke kun for eliterytterne. Der laves samtidig et breddeløb, hvor alle interesserede kan deltage. Det betyder også, at alle har mulighed for at prøve banen, når VM er slut.

Selvom mountainbike normalt hører til i skovene eller bjergene, skal løbet starte og slutte i Haderslev by.

- Vi har nogle fantastiske omgivelser her i Haderslev og nogle entusiastiske ryttere, som har været med til at finde rute. Selvom vi ikke har de store bjerge, så har vi stadigvæk masser af udfordringer. Og så er det spændende, at vi involverer bylivet.

Borgmesteren er da også selv glad for at cykle mountainbike og har cyklet i mere end 25 år.

- Sportsgrenen er også for midaldrende, der skal have lidt motion. Så kan man komme ud og køre nogle strækninger, der ikke bare går ligeud, og så får man en naturoplevelse ved siden af.

Det er Haderslev Kommune, der i samarbejde med Danmarks Cykle Union, Trekantområdet Danmark og Sport Event Denmark, som skal være vært for VM i mountainbike maraton.