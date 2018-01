VUC skal tilbagebetale 1,2 millioner kroner

VUC Syd skal tilbagebetale 1,2 mio. kr. til Undervisningsministeriet som følge af manglende sparsommelighed.

Når VUC Syd næste gang modtager tilskud fra Undervisningsministeriet, bliver beløbet 1,2 mio. kr. lavere end sædvanligt.

Beløbet på de 1,2 mio. kr. er udregnet på baggrund af skolens udgifter til: BMW-leasingaftaler

Medarbejder- og pædagogiske dage i udlandet

Sponsorater af golfklub og virksomhed

Studieture for ledelsen

Indretning af direktørens kontor

Indkøb af Apple armbåndsure

Det er konsekvensen af, at skolen har udvist manglende sparsommelighed med offentlige midler, hedder det i kritikken af VUC Syd fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der hører under Undervisningsministeriet.

VUC Syd har ifølge kritikken leaset 14 tjenestebiler - seks BMW'er og otte Opel Corsa. Også sponsorater til lokale sportsklubber er under kritik. I 2016 og 2017 har skolen brugt 800.000 kr. til at sponsorere fem sportsklubber, herunder Haderslev Golfklub.

Budgettet for indkøb af kunst fra 2011 til og med 2017 var på i alt 6,4 mio. kr. Det har skolen overskredet med 1,4 mio. kr.

Blandt andet indrettede den nu fratrådte direktør, Hans Jørgen Hansen, sit kontor med tre malerier til en samlet sum af 208.450 kr.

Han indkøbte også et TV til knap 90.000 kroner samt en sovesofa til godt 80.000 kr. I alt blev godt 433.000 kroner anvendt på at indrette direktørens kontor.

Det fremgår af VUC Syds regnskab for 2016, at skolen modtog godt 202 mio. kroner i statstilskud.