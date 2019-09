William håber at provokere med sin Ikea-plastikkjole

Som en del af et klimaprojekt har elever på Højer Design Efterskole hele ugen forvandlet genbrug til mode.

De fleste, der har været på indkøb i IKEA kender det nok: Butikskædens store blå-gule plastikpose er utroligt praktisk til alle de indkøbte dimser og dutter.

Men miljøvenlig – det er den ikke.

Det vil William Louie Høper vise og understrege, og derfor har han tegnet, designet og klippet poserne om til en kjole.

- Kjolen er med til at symbolisere, hvor meget plastik Ikea masseproducerer. Vi vil gerne provokere og vise, hvor meget det skader jorden, siger William Louie Højer, der er elev på Højer Design Efterskole.

Den har han kreeret i forbindelse med efterskolens klimavenlige projekt, der i denne uge sætter fokus på, hvordan man kan producere bæredygtigt tøj.

William Louie Høper har lavet en kjole ud af Ikeas plastikposer. Foto: Claes Adel, TV SYD

Ikea-kjolen er kun et symbol

Eleverne bliver undervist af den danske modeskaber Kim Felecia, der i al sin beklædning har bæredygtighed som omdrejningspunkt – og hun nyder at se de unge forvandle plastik, gammelt stof, chipsposer og tyl til ny mode.

- Eleverne har selv fået lov til at vælge, hvilken gren af bæredygtighed de vil arbejde med, og de er alle gået til opgaven meget kunstnerisk og valgt at fokusere meget på symbolik, siger Kim Felecia.

Det gør blandt andet William Louie Høper.

- Det er ikke meningen, at man skal gå med den her Ikea-kjole, men den er blevet til for at vise, hvor meget plastik vi har i omløb, siger Kim Felecia.

Ugens klimaprojekt på Højer Design Efterskole kulminerer i et opvisningsshow på søndag ved efterskolernes dag.

Ikea glæder sig over kjolen

Hos Ikea sætter værdsætter de, at eleverne kigger på, hvordan deres produkter kan blive genanvendt.

- Vi hilsner det kun velkomment. Vi ønsker altid at give vores varer så lang levetid som mulig, siger Sofie Kragh Ingvorsen, der er PR-leader hos Ikea Danmark.

Den svenske virksomhed arbejder faktisk selv på at gøre deres produkter 100 procent bæredygtige. I 2030 har den et mål om, at alt i butikkerne enten skal være genanvendt eller være lavet af genanvendelige produkter.

En elev på Højer Design Efterskole laver tøj ud af chipsposer. Foto: Claes Adel, TV SYD