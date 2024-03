27 får og lam angrebet på en mark ved Bække

- Jeg begyndte med at aflive de hårdest ramte, men måtte køre hjem for at hente en fangfold, for vi var nødt til at fange alle fårene for at se, om de havde nogen skader, fortæller Rasmus Buhl.

Og det havde de. 14 drægtige får og 13 lam måtte lade livet efter det, der formodentligt var et ulveangreb.