98,3 % passagernedgang i Billund – Det bliver en hård sommer

Det kan nærmest kun gå fremad for passagertallet i Billund Lufthavn. Flytrafik med passagerer har stort set stået stille de seneste par måneder, og i maj fyrede man, hvad der svarer til 270 fuldtidsstillinger i lufthavnen.

I maj måned i år rejste kun 5.790 passagerer igennem lufthavnen mod 341.466 passagerer i maj 2019. Det svarer til en nedgang på 98,3 procent.

- Det er hårdt, for det er hele vores indtjeningskilde. Det er en tom følelse at gå i lufthavnen, hvor der plejer at være fyldt med liv, siger PR-manager Mads Bisp Agersnap til TV SYD.

Coronakrisen ramte lufthavnen hårdest i april, hvor passagertallet var helt nede på 3.115.

Hård sommer

Selvom rejsevejledningerne til enkelte lande bliver ændret senere i denne måned, så er optimismen svær at få øje på.

- Vi havde håbet, der havde været en større genåbning, for eksempel at man havde åbnet til flere lande med samme smittetryk som Danmark. Genåbningen fra i fredags hjælper os ikke vildt meget, for vi havde håbet, vi kunne sende flere danskere på sommerferie i år, siger Mads Bisp Agersnap.

Enkelte flyselskaber begynder nu at genoptage ruter. DAT åbner deres rute til Bornholm, og Lufthansa åbner til Frankfurt i den kommende uge.

- Billund Lufthavn tror stadig på fremtiden, men vi går nogle hårde måneder i møde, hvis ikke rejsevejledningerne ændres, siger han.

