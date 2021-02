Brrrrr: Lufthavn måler Danmarks laveste temperatur i fire år

Den iskolde februar er godt på vej til at sætte nye rekorder. Over hele landet er temperaturen døgnet rundt under nul grader, og onsdag aften, omkring klokken 22, nåede vi den foreløbig laveste temperatur denne vinter.

Her blev der målt minus 13,9 grader i Billund Lufthavn. Det er ikke målt koldere siden 2017, hvor temperaturen var helt nede på 14,1 grader.