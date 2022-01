Denne weekend vender efterskoleeleverne tilbage

Test og smitte er på skoleskemaet

Selvom dagligdagen kommer til at føles normal, så er der alligevel noget nyt: coronatest på skoleskemaet.

- Vi kommer til at forholde os til, at corona stadig er der. Vi kommer til at teste eleverne mandag og torsdag, altså to gange i ugen, siger musiklærer Kenneth Faber.



Og hyppig test af corona er ikke noget, som generer Silas Søby Thykjær - tværtimod.

- Det er helt fint. Jeg har ikke noget imod at blive testet, siger han.

Efterskolen har lavet en handleplan i tilfælde af, at der kommer smitte på skolen. Kennet Faber er heller ikke sikker på, at corona bliver holdt ude.

- Jeg tror, at det bliver svært at undgå, at vi får smitte ind på skolen sådan som situationen er lige nu. I det tilfælde at der kommer noget, så tager vi os af det på forsvarligt vis, siger han.

Efterskolen oplyser, at hvis en elev testes positiv skal eleven og værelseskammarterne isoleres. Det skal i første omgang gøres på værelset, mens det afklares, om eleven kan hentes hjem. Eleven kan komme tilbage på efterskolen eller ud af isolation ved en negativ PCR-test på dag 4.