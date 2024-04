Hoteldirektørs kontor blev politiets opholdssted

For efter et opslag på Facebook, hvor hotellet skrev, at der var gratis kaffe og 400 pladser i morgenmadsområdet, strømmede folk til.

- Min umiddelbare tanke var, at det var en, der bare havde en skør tanke (red. den 30-årige mand, der fremsatte bombetruslen). Så som udgangspunkt var det, at vi holdt hurtigt åbent, og så kaldte vi personale ind. Så sendte vi det ud til medierne, at vi åbnede op – og jeg regnede bare med 30-40 stykker i en halv time, fortæller Martin Ebmark.

Det viste sig dog, at Billund Lufthavn var lukket ned i 10 timer - og derfor blev der kørt en palle vand ind, fitnessområdet blev ryddet til fordel for opholdene gæster, og flere værelser blev åbnet op, så der var yderligere mulighed for toiletbesøg.

- Vi brugte en del af den mad, vi skulle bruge søndag, så vi sendte personale ned i det lokale supermarked for at hente ekstra mad for 5000 kroner.