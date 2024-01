Derudover vil det nye område indeholde Gurlis hus, Far Gris' røde bil, Bedstefar Gris’ båd og så kan man også give sig i kast med Gurli Gris' yndlingsbeskæftigelse: at hoppe i mudderpøle.



- Vi er glade og stolte over at være det første sted i verden, hvor man kan opleve kombinationen af Lego Duplo og Gurli Gris komme til live. Gurli Gris er et af de mest velkendte brands blandt de mindste, og vi forventer, at det vil blive taget rigtig godt imod af vores danske såvel som vores internationale gæster, siger Legolanddirektør, Christian Woller.