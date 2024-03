Lufthavn indfører specialhunde som den tredje i verden

Mandag den 18. marts er første arbejdsdag for tre nye bombehunde i Cargo Handling i Billund Lufthavn. Hundene er specialiserede i at lede efter sprængstof gennem luftprøver og skal sikre, at godset, der sendes fra lufthavnen, er sikkert.



De tre nye sikkerhedshunde kan, som nogle af de eneste, opspore sprængstof i containere gennem luftprøver uden at have direkte kontakt med godset.

- Med et enkelt sug af luft fra en trailerenhed, kan vi få screenet hele traileren. I dag er vi lidt begrænsede af, at hundene vi har ikke må komme i direkte kontakt med fødevarer. Men når fødevarer står i en trailer nu, så må vi gerne screene med hunden, fortæller direktør for Cargo Handling i Billund Lufthavn, Nicolai Krøyer.